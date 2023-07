Pioli deve rinunciare ad un difensore: vicino l’accordo tra il Milan e un club di Premier League!

Dopo la cessione record di Sandro Tonali al Newcastle, il mercato del Milan è stato quasi unicamente in entrata, ma ora i rossoneri si occuperanno di altre cessioni.

Con i colpi Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Chukwueze, Okafor e Jimenez, il volto del Milan ora sembra avere tutto un altro aspetto, e mancherebbero solo le ultime rifiniture per chiudere un mercato che ha saputo essere sia imprevedibile, che sorprendente.

Oltre alla prestito imminente di Matteo Gabbia al Villarreal e alla cessione, momentaneamente in stallo, di Charles De Ketelaere, sono pochi altri i nomi dei giocatori in procinto di lasciare la squadra di Stefano Pioli, e uno su tutti è quello del terzino francese Fodé Ballo-Touré. Chiamato in causa in una stagione molto particolare, per dare il cambio, o sostituire, Theo Hernandez, Ballo-Touré ha collezionato 10 presenze e un gol col Milan, dimostrandosi ancora una volta un giovane difensore dal buon potenziale, attirando l’interesse di alcuni club.

Nuova offerta per Ballo-Touré

Tra i corteggiatori principali del giocatore vi è sicuramente il Bologna, che, orfano di un terzino sinistro di questo tipo, necessiterebbe molto di un profilo fisico e di gamba come quello del francese classe ’97, molto apprezzato dall’allenatore Thiago Motta. L’operazione sembra però essere diventata più complicata del previsto, dato che il Bologna non avrebbe ancora presentato un’offerta all’altezza ai rossoneri, perdendo così molte posizioni nella corsa per il difensore, apprezzato da alcuni club di Ligue1 e Premier League.

É notizia di oggi un forte interessamento al terzino da parte del Fulham, che avrebbe messo sul piatto un’offerta da 4 milioni di euro al Milan, e un contratto quadriennale da due milioni al giocatore, diventando, di fatto, la miglior offerente per il giocatore. Anche Il Corriere di Bologna parla di come, i rossoblù, dopo quest’ultima offerta dalla Premier League, avrebbero abbandonato la corsa per il terzino, valutando delle nuove opzioni, alternative a Ballo-Touré, le cui possibilità di approdare in Inghilterra, ora come ora, sono in forte aumento.

Una nuova esperienza aspetta quindi Fodé Ballo-Touré, che salvo imprevisti, dopo una parentesi di tutto rispetto al Milan, si indirizza verso uno dei campionati più prestigiosi del mondo, in cui potrà, senz’altro, migliorare e dimostrare il suo potenziale ancora inespresso. Ora al Milan non resta che attendere la fine della mini-asta per il giocatore, formalizzando così una cessione che porterebbe un piccolo, ma pur sempre utile, tesoretto di circa 4 milioni di euro nelle casse della società di via Aldo Rossi.