Pobega non ha dubbi: il commento sui nuovi acquisti del Milan

Pobega è stato presente al primo giorno di raduno del Milan: il centrocampista rossonero ha rilasciato un’intervista dove parla della preparazione, della sua vacanza in Islanda e commenta i nuovi acquisti.

Tommaso Pobega è pronto per il ritiro in vista della prossima stagione ed ha preso parte, insieme ad alcuni dei suoi compagni, al primo giorno di raduno a Milanello.

Il giocatore ha anche rilasciato un’intervista per Milan Tv dove si esprime a proposito della preparazione che andrà ad affrontare con la squadra, della vacanza trascorsa con la compagna in Islanda e dei nuovi acquisti.

Il centrocampista inizia parlando delle vacanze e del ritorno a Milanello:

Ho fatto Islanda e montagna, un altro mondo. Abbiamo tutto per fare bene. Il primo allenamento è sempre tosto perché riprendi dopo un mese. Siamo dei professionisti, per questo ci alleniamo, e siamo felici di tornare qui a Milanello: abbiamo lavorato bene e dovremo farlo ancora per tutta la settimana.