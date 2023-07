Pulisic-Milan, svolta nella trattativa? La mossa dei rossoneri

Il Milan sembra fare sul serio per l’esterno americano del Chelsea. La mossa dei rossoneri per accaparrarsi il giocatore!

I rossoneri seguono da qualche tempo l’ala dei Blues, ma non c’è ancora nessun accordo fra i due club. Pulisic ha solamente un anno di contratto rimasto ed ha già una base di accordo con il Milan. La prima offerta sul tavolo è di circa 14 milioni di euro, ma la squadra di Londra lo valuta di più.

I due club hanno una buona relazione, già varie le trattative intavolate in passato tra cui Olivier Giroud, Fikayo Tomori e Tiemoue Bakayoko. Ultimo di questi affari il neo acquisto Ruben Loftus-Cheek che ha occupato in questa sessione di mercato uno dei due slot da extracomunitario disponibili. Il Milan ha fretta di chiudere anche per l’americano, la mossa del club!

C’è la svolta: il Milan alza l’offerta!

Pulisic, in caso arrivasse, non andrà ad occupare il secondo slot da extracomunitario poiché possiede il passaporto Croato. I rossoneri sono anche in trattativa per Chukwueze del Villareal e l’arrivo di Pulisic non precluderebbe l’acquisto del nigeriano.

La mossa del Milan è arrivata. Ecco dunque il rilancio della società per Christian Pulisic. Secondo il The Athletic, noto quotidiano sportivo della Gran Bretagna, i rossoneri avrebbero offerto circa 22 milioni di euro, bonus compresi, per provare a chiudere al più presto la trattativa.

Occhio perché anche il Lione si è mosso sulle tracce dell’esterno. I francesi hanno offerto circa 25 milioni che farebbero gola al Chelsea, ma Pulisic ha dato priorità ai rossoneri. L’americano ha indicato il Milan come la società preferita per il futuro poiché più convinto del progetto.

L’ex Dortmund non ha più un ruolo centrale nel Chelsea che proverà a venderlo in tutti i modi. Solamente 813 minuti con 25 presenze totali dall’inizio per lui nella passata stagione. Nel 2023-24 il calciatore troverà ancor meno spazio dati i neo acquisti del club e sembra proprio che le loro strade debbano dividersi.

Pulisic resta un giocatore chiave per la Nazionale americana e indubbiamente non ha perso il suo talento nello stretto e la sua velocità palla al piede. Il Milan vuole farne il nuovo esterno per l’attacco, ma occhio sullo sfondo al Lione (e chissà se qualche altro club) che cercherà di acquistarlo prima dei rossoneri. Trattativa più viva che mai ora che la società ha alzato l’offerta ed il calciatore ha dato priorità al Milan dalla scorsa settimana.