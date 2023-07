Quando gioca il Milan, ufficiali data e orario delle prime quattro giornate di Serie A

Ufficializzati date e orari delle prime quattro partite della Serie A 2023-2024. Ecco quando e a che ora giocherà il Milan di Stefano Pioli.

Mentre la società continua ad operare sul mercato per mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa competitiva che possa lottare per lo scudetto e confermarsi in Champions League dopo quanto di buono fatto lo scorso anno, ecco venire alla luce gli orari e le date ufficiali delle prime quattro partite del campionato di Serie A 2023-2024.

Quattro partite che, sebbene sarà ancora presto per fare analisi e trarre giudizi, potranno servire a Stefano Pioli per capire di che pasta è fatto il suo Milan. Se Bologna e Torino rappresentano infatti avversari, almeno sulla carta, sicuramente più deboli dei rossoneri, Roma ed Inter, al contrario, sono due compagini contro le quali la formazione del presidente Cardinale potrebbe giocarsi scudetto e/o accesso alla Champions League 2024-2025.

Battere i nerazzurri di Simone Inzaghi sarà quindi l’obiettivo principale di inizio stagione per Leao e compagni che, reduci da quattro sconfitte consecutive contro il Biscione, punteranno ad aggiornare le statistiche che, ferme al 16 maggio 2023, data della semifinale di ritorno della Champions League 2022-2023, dicono che l’Inter ha vinto 89 partite ufficiali contro il Milan il quale, invece, è fermo a 79.

Calendario Serie A 2023-2024: date e orari ufficiali delle prime quattro partite del Milan

All’inizio del campionato di Serie A 2023-2024 manca ancora qualche settimana, ma le società sono già al lavoro per mettere a disposizione dei propri allenatori rose competitive mediante le quali raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati.

Un campionato, quello 2023-2024, del quale poco fa sono stati ufficializzati date e orari delle prime quattro partite. Questi, nel dettaglio, gli impegni del Milan di Stefano Pioli:

1^ giornata: Bologna-Milan (Stadio Renato Dall’Ara, lunedì 21 agosto 2023 – 20.45)

2^ giornata: Milan-Torino (Stadio Giuseppe Meazza, sabato 26 agosto 2023 – 20.45)

3^ giornata: Roma-Milan (Stadio Olimpico, venerdì 1 settembre 2023 – 20.45)

4^ giornata:: Inter-Milan (Stadio Giuseppe Meazza, sabato 16 settembre – 18.00)