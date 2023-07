LIVE – Il calendario del Milan della stagione di Serie A 2023/2024

Sorteggiato il calendario della Serie A 2023-2024: si parte il fine settimana del 19 e 20 agosto e si termina il 26 maggio 2024. Queste le partite del Milan di Stefano Pioli.

Dopo una stagione, quella 2022-2023, caratterizzata da tanta amarezza (sconfitta in finale di Supercoppa Italiana ed eliminata in semifinale di Champions League dall’Inter), il Milan di Stefano Pioli guarda al futuro e si prepara ad affrontare quella che sarà la stagione 2023-2024. Una stagione, della quale stiamo seguendo in diretta il sorteggio del calendario, nella quale il Diavolo dovrà ovviamente provare a confermarsi ad alti livelli.

I criteri riguardanti il sorteggio del calendario saranno praticamente identici a quelli delle stagioni 2022-2023 e 2021-2022, eccoli:

Sequenza gare di andate e ritorno: sulla scia del modello Premier League, una gara non avrà il proprio ritorno prima che siano state disputate altre otto partite.

Non potranno disputarsi più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone. Qualora dovessero capitare due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia d’incontri dovrà obbligatoriamente essere in casa e l’altra in trasferta.

Alternanza assoluta delle partite in casa e in trasferta per le seguenti coppie di squadre: Empoli e Fiorentina, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Napoli e Salernitana.

In occasione delle giornate 1, 2, 5, 6 (turno feriale infrasettimanale) e 38 non saranno possibili gli incontri tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma. Anche i derby di Milano, Torino, Roma e quelli toscano e campano non potranno disputarsi in dette giornate. Allo stesso modo, le sfide tra le squadre menzionate, così come i derby, non potranno disputarsi in occasione della 19esima giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana. Tutti i derby dovranno essere disputati in giornate differenti.

Le squadre partecipanti alla Champions League non s’incontreranno tra loro, né incontreranno squadre partecipanti a Europa League e Conference League nelle giornate comprese tra due turni di competizioni Uefa (giornate 25, 28, 32 e 35).

Il calendario del Milan della Serie A 2023-2024: tutti gli impegni dei rossoneri

Giornata 1: Bologna-Milan (20/8/2023)

Giornata 2: Milan-Torino (27/8/2023)

Giornata 3: Roma-Milan (3/9/2023)

Giornata 4: Inter-Milan (17/9/2023)

Giornata 5: Milan-Hellas Verona (24/9/2023)

Giornata 6: Cagliari-Milan (27/9/2023)

Giornata 7: Milan-Lazio (1/10/2023)

Giornata 8: Genoa-Milan (8/10/2023)

Giornata 9: Milan-Juventus (22/10/2023)

Giornata 10: Napoli-Milan (29/10/2023)

Giornata 11: Milan-Udinese (5/11/2023)

Giornata 12: Lecce-Milan (22/11/2023)

Giornata 13: Milan-Fiorentina (26/11/2023)

Giornata 14: Milan-Frosinone (3/12/2023)

Giornata 15: Atalanta-Milan (10/12/2023)

Giornata 16: Milan-Monza (17/12/2023)

Giornata 17: Salernitana-Milan (23/12/2023)

Giornata 18: Milan-Sassuolo (30/12/2023)

Giornata 19: Empoli-Milan (7/1/2024)

Giornata 20: Milan-Roma (14/1/2024)

Giornata 21: Udinese-Milan (21/1/2023)

Giornata 22: Milan-Bologna (28/1/2024)

Giornata 23: Frosinone-Milan (4/2/2023)

Giornata 24: Milan-Napoli (11/2/2024)

Giornata 25: Monza-Milan (18/1/2024)

Giornata 26: Milan-Atalanta (26/2/2024)

Giornata 27: Lazio-Milan (3/3/2024)

Giornata 28: Milan-Empoli (10/3/2024)

Giornata 29: Hellas Verona-Milan (17/3/2024)

Giornata 30: Fiorentina-Milan (30/3/2024)

Giornata 31: Milan-Lecce (7/4/2024)

Giornata 32: Sassuolo-Milan (14/4/2024)

Giornata 33: Milan-Inter (21/4/2024)

Giornata 34: Juventus-Milan (28/4/2023)

Giornata 35: Milan-Genoa (5/5/2024)

Giornata 36: Milan-Cagliari (12/5/2024)

Giornata 37: Torino-Milan (19/5/2024)

Giornata 38: Milan-Salernitana (26/5/2024)