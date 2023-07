Rammarico Milan: scenario a sorpresa per Maldini

L’avventura appena conclusa di Maldini al Milan, potrebbe dare vita a nuovi e clamorosi scenari: in queste ore sarebbe emersa un’ipotesi sorprendente.

Era cominciata con una doccia gelata l’estate dei tifosi milanisti, che dopo più di 25 anni hanno dovuto salutare, almeno momentaneamente, Paolo Maldini, iconica bandiera e storia del club rossonero. L’ormai ex dirigente è stato “fatto fuori” dalla nuova proprietà nello scetticismo generale, ma soprattutto tra lo sconforto di tutto il popolo milanista, che non ha condiviso minimamente questa scelta.

La dimostrazione è arrivata all’indomani della notizia ufficiale, quando gran parte del tifo rossonero si è radunato davanti alla sede del Milan per manifestare pacificamente e dimostrare il loro distacco da questa decisione. Questo però non ha avuto gravi ripercussioni sul mercato, dato che fino a questo momento sono stati messi a segno colpi importanti, come quelli che hanno portato Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea.

La Nazionale lo tenta, ma il Psg prova ad inserirsi!

Il futuro di Maldini però è ancora tutto da scrivere e di proposte non ne mancano, anzi. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, infatti, Gabriele Gravina starebbe pensando ad un ruolo speciale per l’ex dirigente del Milan, che vorrebbe indicarlo come capo delegazione dell’Italia.

Qui però, c’è da battere una folta concorrenza, dato che tra i candidati a ricoprire questo incarico ci sono anche Giorgio Chiellini, Lele Oriali e Gianluigi Buffon. C’è aria di rivoluzione all’interno della FIGC, con Roberto Mancini che sarà supervisore dell’Under 20 e dell’Under 21, al quale dovrà essere affiancato un assistente all’altezza e con esperienza, come Maldini.

Nelle ultime ore però sta prendendo sempre più forma quella che potrebbe rivelarsi un’alternativa più che valida. Anche il PSG del plurimilionario Al-Khelaifi sta sondando questa pista, decisa a ingaggiare un uomo di successo e che conosce alla perfezione le dinamiche del mondo del calcio. D’altro canto, Maldini vorrebbe un ruolo che lo rendesse pienamente operativo e che includa le operazioni di calciomercato, la scelta dei calciatori e la supervisione tecnica.

Sulla strada che porterebbe a Parigi, però, c’è un grande ostacolo da superare. Il ruolo di ds del Psg, è infatti ricoperto attualmente da Luis Campos, che dovrebbe lasciare il posto allo stesso Maldini. Solo questo potrà rendere possibile l’operazione e dalla Tour Eiffel sperano in un passo indietro da parte del loro attuale ds. Un’operazione non facile, quindi, che però inizia a far tentennare l’ex capitano del Milan.