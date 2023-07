Reijnders al Milan: solo Seedorf meglio di lui, la speciale classifica

Tijjani Reijnders è pronto a vestire la maglia del Milan: nella storia rossonera solo Seedorf meglio di lui in una speciale classifica.

L’estate dei tifosi del Milan è un turbinio di emozioni. Così come la stagione appena conclusa ha alternato risultati positivi e negativi, anche il mercato dei rossoneri ha alternato colpi importanti come Pulisic a cessioni illustri come Sandro Tonali che è volato a Newcastle per 80 milioni.

Dopo una stagione certamente non positiva, i tifosi del Milan si sarebbero aspettati che a guidare la squadra verso una stagione che necessariamente deve essere di rilancio, ci sarebbe stato Paolo Maldini. L’ex capitano del Milan, però, è stato licenziato a sorpresa da Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird, dopo alcuni contrasti con Maldini a causa di alcune divergenze circa la strategia da utilizzare sul mercato ha deciso di allontanarlo.

Oltre a Maldini, anche Ricky Massara è stato mandato via. Il Milan, poi, ha subito una pesante perdita anche all’interno dello spogliatoio. Zlatan Ibrahimovic, l’uomo che nel post pandemia ha rilanciato il Milan trascinandolo verso la qualificazione in Champions League due anni fa e ha aiutato i compagni nella conquista dello scudetto, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Dopo questi improvvisi ribaltoni, però, la nuova dirigenza rossonera ha regalato anche diverse gioie ai suoi tifosi. Con gli 80 milioni ricavati dalla cessione di Tonali, il club di via Aldo Rossi è riuscito a ricostruire la rosa per regalare a Stefano Pioli una squadra competitiva su più fronti.

Reijnders è già nella storia del Milan: la speciale classifica

Sono diversi i giocatori sbarcati a Milanello in questa sessione estiva. I colpi più importanti, fino a questo momento, sono stati quelli di Ruben Loftus Cheek e Christian Pulisic dal Chelsea e Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar.

Per il centrocampista olandese la trattativa è stata lunga ed estenuante, ma alla fine è arrivata la fumata bianca. Il Milan è riuscito a strapparlo al club olandese per 20 milioni di euro. Una cifra che di diritto lo fa entrare nella storia del Milan.

Reijnders, infatti, è il secondo giocatore olandese più costoso nella storia dei rossoneri. Davanti all’ormai ex AZ Alkmaar, c’è solo Clarence Seedorf. L’ex numero 10 del Milan è arrivato per 22,5 milioni di euro dall’Inter.

A completare il podio, invece, è Huntelaar che il Milan ha acquistato per 15 milioni. In fondo alla top 10 si trova Marco Van Basten. Berlusconi versò nelle casse dell’Ajax 1,13 milioni.