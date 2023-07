Retroscena Maldini, dopo l’addio al Milan due offerte ricevute: c’è anche un top club

Spunta un retroscena su Paolo Maldini. Ha ricevuto altre offerte dopo l’addio al Milan, tra questi c’è anche un top club.

L’addio di Paolo Maldini, associato a quello di Massara, nell’area tecnica del Milan è stato un fulmine a ciel sereno. Tra malumori generali del popolo milanista e stupore di altri il presidente Cardinale, con Furlani e Moncada poi, è stato capace di tramutare lo scoramento milanista in gioia, ad oggi, grazie ad un ottimo mercato in entrata. Tuttavia la storia di Paolo Maldini nel club rossonero rimarrà per sempre tracciato tra le mura del club e dopo l’addio al Milan si sono già presentate nuove vie per il secondo della dinastia Maldini.

Nuove chance per Maldini: le offerte

L’indiscrezione arriva direttamente da Gianluca Di Marzio.

Infatti secondo il noto giornalista italiano per l’ex dirigente sportivo del Milan sono arrivate principalmente due offerte, si tratta della Nazionale Italiana e del Paris-Saint Germain.

Queste le due offerte ricevute da Maldini che, ad oggi, non ha lasciato trapelare nulla sul suo futuro e a quanto pare nemmeno decisioni ufficiali su quale strada intraprendere per il post-Milan.