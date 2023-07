Romero, da brividi le prime parole da giocatore del Milan: “Essere qui è un sogno”

Luka Romero è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, sono arrivate le prime parole da giocatore rossonero.

Il terzo acquisto della sessione del mercato estivo del Milan, dopo Sportiello e Loftus-Cheek, è Luka Romero. Il fantasista argentino classe 2004, dopo il mancato rinnovo con la Lazio, è passato a parametro zero ai rossoneri. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2027, sono arrivate anche le sue prime dichiarazioni da giocatore del Diavolo.

Di seguito le prime parole di Luka Romero da giocatore rossoneri ai microfoni di Milan TV.

Questo club è un sogno per me, è un club con tanta storia e spero di fare bene. San Siro? È un grande stadio. Non ci ho mai giocato anche se ho sempre voluto. È un sogno stare qua. Obiettivi? La cosa più importante per un calciatore è giocare. Vengo qua per imparare da giocatori di altissimo livello, allenarmi tutti i giorni con loro e sono sicuro che imparerò qualcosa.

Mondiale U20? Ora che sono qui penso ad allenarmi duramente. Se le cose in campo internazionale fai bene allora arrivano richieste, in U20 è andata bene. Ovviamente non volevamo essere eliminati presto ma il calcio è questo, ora sono qua e sono felice. Romagnoli? Ci ho parlato prima di venire qua, mi ha detto che è un club con tanta storia e mi troverò molto bene.