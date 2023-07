Samardzic al Milan? La sua risposta sul futuro non lascia dubbi

L’obiettivo di mercato del Milan Lazar Samardizc ha parlato del proprio futuro ai microfoni dei media tedeschi, chiarendo le sue intenzioni.

Il Milan continua la sua rivoluzione in questo calciomercato estivo. I rossoneri stanno profondamente rinnovando la rosa a disposizione di Stefano Pioli e non sono esclusi ulteriori colpi in questo finale di mercato. Sono già arrivati Romero, Loftus Cheek, Reijnders, Pulisic e Okafor ma i rossoneri dovranno sicuramente acquistare almeno un altro centrocampista.

Samardzic-Milan, le ultime

Infatti, Pioli ha intenzione di passare al 4-3-3 e servirà aggiungere nuovi elementi ad un reparto che già sarà orfano di due stelle come Tonali, ceduto al Newcastle, e Bennacer, ancora convalescente.

Uno degli obiettivi seguiti dal club era Lazar Samardzic, centrocampista serbo seguito anche dall’Inter. Il giocatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport1 dove ha anche risposto anche relativamente alla sua intenzione di lasciare o meno il suo club attuale, l’Udinese. Di seguito quanto riportato:

E il tuo futuro? Resti all’Udinese?

“Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vorrei sempre ottenere il massimo. Però in questo momento non sto pensando molto al mio futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita“.

Nessuna conferma quindi da parte sua: probabile la permanenza per un altro anno ad Udine, reputata da parte sua la piazza giusta per la sua crescita.