Super offerta del Milan: affare in chiusura

Prosegue il calciomercato scoppiettante del Milan a suon di acquisti: prossimo alla chiusura l’ennesimo obiettivo della nuova dirigenza

L’avvio di calciomercato per il mondo Milan è stato a dir poco traumatico, e la ragione non è legata solo alle calde temperature estive. L’improvvisa separazione con Maldini e Massara e l’addio di Tonali, non lasciavano presagire nulla di buono tra i tifosi rossoneri. D’altronde difficile biasimare il contrario quando oltre a perdere il simbolo per eccellenza, sei costretto a salutare l’uomo sul quale si era posta fiducia come futuro del club.

Il calcio moderno è fatto così, un mondo fatto di business, soldi, investimenti e l’amore e la passione vengono sempre meno. Offerte irrinunciabili, rendono davvero difficile mantenere quel vecchio romanticismo che ci ha fatto innamorare di questo meraviglioso sport.

Furlani e Moncada però, pian piano, a suon di colpi, hanno iniziato ad acquisire la fiducia del popolo rossonero, nonostante alcune cessione doverose. Prima con Sportiello, ottimo vice per sostituire Maignan, poi con Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders e anche acquisti in prospettiva come Luka Romero dalla Lazio.

La nuova proprietà non sembra però volersi affatto fermare qua. Nel primo test amichevole disputato contro il Lumezzane, vinto per sette a zero, Stefano Pioli ha provato un modulo innovativo. Il tecnico parmigiano infatti è sceso in campo con un insolito 4-3-3, una novità rispetto al consueto 4-2-3-1 di cui ci aveva abituato. Un segnale anche alla società di quanto sarà necessario l’acquisto di un esterno per il modulo ed il sistema di gioco.

Per tanto si preme per far arrivare a Milanello Samuel Chukwueze dal Villareal. Il sottomarino giallo aveva rifiutato in un primo momento l’offerta del club rossonero, facendo muro, rimanendo fissi sulla richiesta di trentacinque milioni di euro.

Calciomercato Milan: Pioli spinge per l’acquisto di Chukwueze

Moncada e Furlani però stanno cercando di puntare al ribasso considerando anche che il contratto del nigeriano con il club spagnolo scadrà ne prossimo giugno 2024. In giornata c’è stato un incontro tra le parti, dove il Villareal ha mostrato di essere intenzionata di andare incontro all’esigenza del Milan, abbassando la propria richiesta a trenta milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’ultima offerta presentata dai rossoneri al Sottomarino Giallo per portare Chukwueze in via Aldo Rossi è di 28 milioni di euro. Distanza sempre più vicina fra le società. Il giocatore ha espresso la sua volontà di lasciare Vila-Real direzione Milano. L’attaccante avrebbe già raggiunto un accordo sulla base di quattro milioni di euro annui.

L’acquisto del ventiquattrenne escluderebbe la possibilità di un assalto rossonero su Taremi del Porto, in quanto anche l’attaccante 31enne è extracomunitario (iraniano) e il Milan con Chukwueze terminerebbe gli slot a disposizione.