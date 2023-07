Svolta Ballo-Touré, ora la cessione è più vicina: è successo oggi pomeriggio?

Il viaggio verso l’inizio della nuova stagione prosegue e, in casa Milan, si cercano le modalità giuste per far partire dei giocatori. Questo è il caso di Ballo-Touré, più vicino che mai all’Inghilterra.

Non solo per la Juventus, ma anche per il Milan quest’anno ci si prepara alla stagione nuova con una tournée a stelle e strisce, grazie alla quale proprio questi due prestigiosi club italiani si incontreranno il prossimo 28 luglio.

Tra i 29 convocati per gli Stati Uniti, assente il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré, da tempo al centro di numerose voci di mercato del Milan. Giunto al ‘Diavolo’ nel 2021 dopo due anni al Monaco, il vice Theo Hernandez ha conquistato solo 20 presenze e un goal.

Ballo-Touré: la cessione all’estero è vicina

Proseguono, dunque, i contatti fra i rossoneri e le squadre pretendenti il giovane francese naturalizzato senegalese. Su tutte campeggia ancora il Fulham: la squadra inglese, infatti, negli scorsi giorni aveva già trovato l’accordo con il Milan per un acquisto del giocatore a titolo definitivo.

Lo stop, però, era arrivato dal giocatore stesso che non aveva invece trovato un accordo soddisfacente sull’ingaggio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, nelle ultime ore si sono riallacciati i contatti tra Milan e Fulham.

Non c’è solo la Premier League, perché dalla Serie A forte sembra essere l’interesse del Bologna, che necessita di un sostituto per Andrea Cambiaso, ormai aggregatosi ufficialmente alla Juventus dopo il suo rientro dal prestito.

Resta soltanto l’ultima parola da definire, ovvero quella decisiva, da parte del giocatore classe ’97.