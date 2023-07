Svolta Milan: arriva l’offerta per De Ketelaere

Il trequartista rossonero, dopo la sua prima deludente stagione in Serie A, potrebbe lasciare il Diavolo nel corso di questa sessione di calciomercato: i dettagli

Charles De Ketelaere è stata la grande delusione della campagna acquisti estiva del Milan 2022-2023. Il belga, arrivato dal Club Brugge per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, ha concluso il suo primo anno in Serie A con 0 gol all’attivo e con tante prestazioni deludenti. Pochi lampi di luce, pochi sprazzi: solo un assist per Rebic, in una delle prima partite di campionato.

E pensare che nella prima amichevole stagionale, il principino belga mise a segno una tripletta. Contro il Lumezzane, è vero: ma i segnali pre stagionali erano tutti di gran lunga positivi. Poi però, il campo ha dato risposte nettamente diverse: ed è lui – il rettangolo verde – che giudica settimana dopo settimana.

I fischi dagli spalti di San Siro sono diventati più insistenti e corposi, con il trascorrere dei mesi. Anche Stefano Pioli, dopo aver puntato con insistenza sul “nuovo arrivato” nei primi mesi, ha cambiato strategia nella seconda parte di stagione: le panchine di Charles De Ketelaere sono state davvero tante.

Tante, come le occasioni sprecate. Tante come le aspettative che i tifosi rossoneri avevano in lui. L’acquisto più costoso dell’estate, che si è rivelato poi il flop dell’anno. De Ketelaere è giovane, è vero: va ancora aspettato. Ma il Milan nel frattempo ha cambiato, e tanto anche. La nuova dirigenza ha idee nettamente differenti da quella precedente: in caso di offerta giusta, il belga potrebbe anche partire in questa sessione di calciomercato.

Futuro De Ketelaere: c’è l’offerta

Charles De Ketelaere è uno di quei profili in lizza per lasciare i rossoneri. Le difficoltà della prima stagione in Italia sicuramente hanno inciso su questa scelta: giocare con continuità in un’altra squadra, forse, sarebbe l’ipotesi migliore anche per il ragazzo stesso.

I tifosi rossoneri hanno provato a stargli vicino: anche Pioli, con dei segnali più o meno espliciti, ha provato a caricarlo e a motivarlo: ma l’aspetto mentale sembra essere quello che condiziona maggiormente il calciatore.

Cambiare aria, almeno per un anno, forse potrebbe addirittura fargli bene: sia il Tolosa che il Nantes hanno chiesto informazioni su di lui e sarebbero interessate al calciatore. Emtrambi i club, però, opterebbero per un’opzione in prestito, non definitiva.

Il Milan ci sta riflettendo, il calciatore anche: le prossime settimane, saranno decisive. In un senso, o nell’altro.