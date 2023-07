Taremi-Milan, accordo trovato: c’è ancora un ostacolo!

Il Milan ha trovato l’accordo con Taremi, per avere la sicurezza della chiusura definitiva c’è però un ostacolo da superare.

Nelle ultime ore le novità di calciomercato in casa Milan sembrano non finire mai. Dopo la chiusura dell’affare con il PSV per Reijnders, la volontà della dirigenza rossonera è quella di regalare a mister Stefano Pioli un attaccante che possa far rifiatare Olivier Giroud.

Nelle ultime ore era stato accostato Arnaut Danjuma, attaccante del Villareal. I rossoneri hanno bisogno di un bomber che possa garantire continuità sotto il punto di vista realizzativo visto l’addio di Ibrahimovic e lo scarso rendimento di Rebic e Origi.

Mercato Milan, accordo con Taremi: manca l’intesa con il Porto

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il Milan ha trovato l’accordo con Mehdi Taremi. Contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione, questa la proposta accettata dall’attaccante del Porto, club che lo vede percepire 1,8 milioni a stagione.

Nonostante l’accordo, c’è però un ostacolo da superare. Il club portoghese chiede almeno 25 milioni, mentre il club rossonero non vuole offrire una cifra superiore ai 20. La distanza è minima e Jorge Mendes è già a lavoro per risolvere la situazione al più presto.