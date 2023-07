Taremi verso il Milan? I rossoneri devono scegliere

Il Milan ha portato a termine diversi acquisti tra mediana e trequarti, adesso la priorità potrebbe essere il centravanti. Stefano Pioli infatti ha bisogno di un nuovo numero 9 da poter alternare all’ultratrentenne Olivier Giroud.

Diversi i nomi accostati al Diavolo per l’attacco, tra questi Taremi, Morata e anche lo stesso Lukaku (che sembra pronto ad andare alla Juventus). La stessa Vecchia Signora che avrebbe messo nel mirino anche l’attaccante spagnolo come alternativa al belga. Tra tutti i nomi in lizza, quello al momento più concreto, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello del giocatore iraniano del Porto.

Taremi al Milan? Rossoneri ad un bivio

C’è solamente un ostacolo, oltre al prezzo (non eccessivo) nel passaggio di Taremi al Milan, ossia il posto da extracomunitario.

Al momento i rossoneri possono tesserare solamente un calciatore extracomunitario. Furlani, Pioli e tutto il Milan sono chiamati ad una scelta. L’eventuale arrivo dell’attaccante classe 1992 bloccherebbe il possibile acquisto di Chukwueze.