Taremi-Milan, il retroscena: salta tutto per colpa di un comportamento del Porto

L’acquisto di Mehdi Taremi dal Porto sembrava più vicino che mai, un retroscena però svela il loro comportamento nei confronti del Milan.

Il Milan è stato per diverso tempo alla ricerca di una punta centrale da far alternare a Olivier Giroud. Tanti i nomi che sono stati vicini e tante offerte da parte del club rossonero. Da Morata a Thuram passando per l’iraniano Mehdi Taremi. I contatti tra Porto e Milan erano intensi e in Taremi si vedeva l’attaccante tipo per il nuovo Milan. Tra offerte e rialzi di prezzo però si arriva ad una brusca frenata della trattativa con conseguente stop che porterà poi il Milan a puntare su altri nomi. Ma ecco che viene svelato un retroscena sul perchè della brusca frenata nell’affare.

Porto-Milan, svelato il motivo della rinuncia del Milan

A riportarlo è stato il giornalista Sacha Tavolieri sul proprio account Twitter, e la storia avrebbe del clamoroso.

Il Milan settimane fa ha trovato in Taremi un buon profilo da seguire per il proprio attacco. Prima che il Milan avviasse i contatti con il Porto, sempre secondo Tavolieri, il club portoghese aveva una richiesta iniziale tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Notato quindi l’interesse da parte del Milan il Porto ha fissato il suo prezzo ed il giocatore. Taremi non sarebbe partito al di sotto dei 20 milioni. Arrivata la prima offerta del club rossonero però il club portoghese ha alzato nuovamente la propria offerta. Ora servivano 25 milioni di euro.

L’ultima offerta del Milan quindi fu di 2o milioni di euro compresi bonus. Ecco però che il Porto ha continuato a giocare alzando il proprio muro e dichiarando che l’attaccante sotto i 30 milioni di euro non sarebbe andato da nessuna parte.

Nel frattempo, tra questi giochi di offerte e richieste tra i due club, Taremi aveva già un accordo con il Milan. L’accordo era di un contratto fissato a quattro anni di permanenza. Non c’è stato nulla da fare dato che il Porto ha poi espresso, nel finale, il proprio capriccio preferendo lasciare andar via Taremi a parametro zero a scadenza di contratto, nel 2024, piuttosto che accettare tali offerte dal club rossonero.