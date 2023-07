Taremi-Milan, salta tutto? Il Milan accelera per un altro extracomunitario

Il Milan continua a lavorare in ottica calciomercato. Oltre a Danjuma, i rossoneri avrebbero pronto il doppio colpo in attacco.

Le novità in casa Milan sembrano non finire mai. Dopo gli annunci di Pulisic e Loftus-Cheek, è arrivata l’ufficialità per Reijnders. Moncada e Furlani non vogliono però fermarsi, viste le trattative per Musah e la ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Giroud.

Negli ultimi giorni si era parlato di Mehdi Taremi, ma al momento non si trova l’accordo con il Porto, mentre il nome che ha preso piede è quello di Arnaut Danjuma, attaccante del Villareal.

Mercato Milan, sprint per Chukwueze: cifre e dettagli

Secondo quanto riferito nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club rossonero accelera per Samuel Chukwueze. Ci sarebbe un solo posto libero per gli extracomunitari e la possibilità di chiudere a 25 milioni con il Villareal chiuderebbe le porte a Taremi.

Inoltre, la Rosea ha fatto sapere che il Milan prenderebbe Danjuma in prestito con diritto di riscatto, mentre il club spagnolo vorrebbe inserire l’obbligo. Il calciatore arriverebbe con un prestito di 4 milioni e uno stipendio già definito.