Tijjani Reijnders, retroscena: rifiuto clamoroso

Tijjani Reijnders crede molto nella sua nuova avventura con il Milan e il retroscena che è venuto fuori ne è la vera testimonianza.

Tijjani Reijnders crede e sa di poter far bene al Milan, pronto a giocare nella posizione di campo e nel modulo che più preferisce. Non ha perciò dubbi sul fatto che con Stefano Pioli riuscirà a compiere una grande stagione. E il retroscena rivelato dall’Olanda ne è la testimonianza. Ecco cos’è accaduto.

Il centrocampista olandese ci ha messo tutta la sua volontà per far sì che l’operazione andasse in porto. Come testimoniato anche dalla decisione di rinunciare a 3 milioni di euro che l’AZ Alkmaar, ormai suo ex club, gli avrebbe dovuto ancora come compenso. Reijnders crede nel progetto rossonero che vede come migliore scelta per la sua carriera.

Tanto che, come riferito appunto dall’Olanda, avrebbe rinunciato anche ad altre importanti proposte dell’ultimo momento. Un club di Premier League, anche se non è stato reso noto il nome, l’avrebbe fortemente voluto, ma il giocatore avrebbe risposto di no. Complice il suo essere a un passo dal Milan, dove poi è approdato a tutti gli effetti firmando un contratto con la scadenza fissata nel 2028.

Milan, Reijnders rifiuta altre proposte anche dalla Premier League: ha voluto solo il club rossonero

Secondo quanto reso noto da ‘De Telegraaf’, quotidiano sportivo olandese: “Tijjani Reijnders ha rifiutato l’interesse tardivo di una squadra della Premier League a firmare per l’AC Milan“. Il giocatore ha perciò puntato tutto sulla sua nuova avventura in rossonero, rifiutando anche altre proposte. Da un campionato importante come quello inglese.

Lo stesso Reijnders ha, infatti, motivato la sua scelta sempre a ‘De Telegraaf” affermando: “So tutto di chi ha giocato qui, da Gullit, Rijkaard, van Basten e Ibrahimovic. Ho preferito questo club perché con Stefano Pioli occuperò la mia posizione preferita, mentre nel Barcellona o altrove sarebbe stato diverso. Ho sentito per la prima volta del Milan da mio papà (e agente, ndr) circa un mese fa. Ho capito subito che l’interessamento era serio”. Il trasferimento è stato reso nelle ultime ore ufficiale e il calciatore olandese vestirà la maglia numero 14.