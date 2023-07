Tourneè negli States, Pioli ne lascia a casa cinque

Nel tardo pomeriggio è stata stilata la lista dei giocatori convocati da Stefano Pioli per il tour negli States: gli assenti.

Nella giornata di domani anche il Milan partirà alla volta dell’America per continuare la propria preparazione atletica in vista dell’inizio del nuovo Campionato di Serie A 2023-2024.

Dopo un inizio soft in quel di Milanello, i rossoneri partiranno per gli States, dove in programma hanno anche 3 amichevoli contro Barcellona, Juventus e Real Madrid.

Milan verso l’America, i convocati di Stefano Pioli

Dopo un avvio a rilento sul mercato, il Milan sta cominciando a mettere a segno numerosi colpi per rinforzare la propria rosa. Dopo gli acquisti di Loftus-Cheek, Pulisic e Romero, oggi è arrivata l’ufficialità anche per Tijjani Reijnders.

Nel frattempo, Pioli & Co. domani lasceranno Milanello e voleranno in America per proseguire la preparazione, visto che tra poco meno di un mese comincerà la nuova stagione. Nel tardo pomeriggio è stata diramata la lista dei convocati e l’allenatore rossonero ha deciso di escludere ben 5 calciatori: Rebic, Origi, Caldara, Ballo-Touré, Lazetic.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Maignan, Sportiello, Mirante, Nava.

DIFENSORI: Kjaer, Tomori, Kalulu, Florenzi, Calabria, Theo, Gabbia, Simic, Thiaw, Bartesaghi.

CENTROCAMPISTI: Krunic, Loftus-Cheek, Pobega, Adli, Zeroli, Reijnders.

ATTACCANTI: Pulisic, Leao, Giroud, Saelemaekers, Chaka Traore, De Ketelaere, Messias, Colombo, Romero.