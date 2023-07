Ufficiale, Furlani scatenato: preso un difensore dal Real Madrid

Nuovo arrivo in casa Milan, è arrivata l’ufficialità direttamente dal club rossonero per Alex Jiménez come giocatore della Primavera.

Il Milan annunciato che si tratta di un’acquisizione in prestito con diritto d’opzione e contro opzione in favore del club spagnolo. Alex Jiménez è un terzino destro, classe 2005 e andrà inserito all’interno della formazione Primavera del Milan.