Vieri sul Milan: “Pulisic Giroud che coppia”, poi il commento su Cardinale

Le scelte prese dal Milan in questa sessione di mercato sono state parecchio discusse e oggi ne ha parlato anche Bobo Vieri.

Christian Vieri è stato uno dei centravanti più forti della storia del calcio italiano ed è sicuramente uno degli ex calciatori più influenti sui social. L’ex calciatore, che nel corso della sua carriera ha anche indossato la maglia rossonera, ha commentato ai microfoni di Gazzetta TV le prime operazioni compiute dal Milan in questo calciomercato. Da ex attaccante il primo pensiero è ricaduto ovviamente su Pulisic, nuovo acquisto rossonero. Ecco le parole di Vieri su di lui:

Pulisic si troverà sicuramente bene con Giroud visto che hanno giocato assieme al Chelsea, è più veloce, guizzante, con Giroud si troverà sicuramente bene.

Poi l’ex Milan ha anche dato un giudizio su altri due attaccanti che nelle ultime ore sono stati costantemente accostati al Milan. Scamacca e Morata. Dopo averli definiti entrambi attaccanti importanti però Vieri ha lasciato trasparire la sua preferenza verso il centravanti spagnolo, definito da lui attaccante confermato, mentre per lui Scamacca deve ancora dimostrare tutto.

L’addio di Tonali e l’operato di Cardinale

Bobo Vieri successivamente ha parlato anche della cessione che ha parecchio indispettito i tifosi rossoneri nei confronti di Cardinale e dell’intera società: quella di Sandro Tonali al Newcastle. L’ex centravanti italiano si è detto parecchio dispiaciuto per questa cessione perché si era parecchio affezionato al legame instauratosi tra il centrocampista italiano e il Diavolo.

Infine non poteva mancare la domanda su Cardinale, oggetto delle discussioni più animate dell’intero tifo rossonero. Vieri però su questo ha preferito non dare una risposta definitiva, in quanto bisognerà aspettare i frutti del loro operato e solo in quel momento (alla fine della prossima stagione) il bomber italiano giudicherà il lavoro del presidente rossonero.