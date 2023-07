Vuole tornare in Serie A, pronto a tutto per il Milan: il gesto spiazza tutti

Nelle ultime ore il Milan ha alzato il pressing per alcuni obiettivi di mercato. I rossoneri hanno messo il mirino su una vecchia conoscenza del nostro calcio, il quale sembra gradire la destinazione.

L’estate in corso si sta rivelando un vero e proprio strappo per il Milan di ieri e quello che verrà. La società rossonera ha deciso di “rompere i conti col passato”, rappresentato da pilastri ormai lontani come Maldini e Tonali, e assegnare una nuova fisionomia al Diavolo.

Seppur difficile da digerire, la cessione dell’ex Brescia permetterà alla dirigenza di investire un importante somma nel mercato. Piazzato il colpo Loftus-Cheek, in Via Aldo Rossi si cercano nuovi innesti da aggiungere sugli esterni, in mediana e in attacco. Fatta eccezione per il “congelato” Kamada, gli obiettivi più caldi portano i nomi di Pulisic e Rejinders (sempre più vicini a vestire rossonero) assieme a Chukwueze e Musah.

Colpi che si sposerebbero alla grande con la filosofia milanista degli ultimi tempi, che mira ad acquistare giovani dal sicuro avvenire. Più “datato” un altro pallino per il reparto offensivo, che ben conosce la Serie A. La punta si sta facendo sempre più largo nell’agenda di Moncada.

Calciomercato Milan, si cerca un vice Giroud: si punta ad una vecchia conoscenza della Serie A

In base a quanto riportato da Sport Mediaset, l’attaccante in questione è Alvaro Morata. Lo spagnolo si trova attualmente all’Atletico Madrid ma il suo amore per il Bel Paese e in particolare per la Serie A è ormai risaputo.

Il centravanti celebrò le proprie nozze con la mestrina Alice Campello nella splendida cornice della laguna di Venezia, dopo i due anni vissuti alla Juventus. A distanza di 4 anni, precisamente nel 2020, la coppia è tornata a vivere in Italia, per la seconda avventura in bianconero del classe 1992.

Nel 2022, però, la Vecchia Signora ha deciso di non riscattare il madrileno, che ha fatto ritorno ai Colchoneros. Dopo l’ultima stagione, però, Morata sembra essere attratto ancora una volta dal richiamo dell’Italia, che lo potrebbe accogliere in una destinazione differente.

La Milano rossonera sarebbe infatti meta gradita all’ex Real Madrid, che sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio concepito attualmente, pari a 6,5 milioni, per fare ritorno nel nostro Paese. In alternativa allo spagnolo, il club di Gerry Cardinale sta valutando Gianluca Scamacca, adocchiato da altre società di A. Per l’ex Sassuolo il Milan ha proposto uno scambio con Divock Origi, offerta al momento declinata dal West Ham.