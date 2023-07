Zoe Cristofoli esce dall’acqua e fa impazzire i followers: corpo fantastico (FOTO)

Lady Theo Hernandez fa impazzire i suoi followers: il corpo di Zoe Cristofoli è da urlo mentre esce dall’acqua.

I calciatori del Milan, visto che la stagione è ormai terminata da un po’, si stanno godendo le vacanze estive prima di tornare agli ordini di mister Stefano Pioli con il raduno di inizio stagione che si terrà il 10 luglio a Milanello. Nel corso dei primi allenamenti Stefano Pioli potrà valutare il nuovo acquisto Loftus Cheek, oltre che decidere chi farà parte del Milan del futuro.

Un calciatore che di sicuro farà parte della squadra rossonera per il presente e per il futuro è Theo Hernandez, che dopo la partenza di Tonali e con il futuro di Calabria che si alterna tra campo e panchina, si candida anche ad essere un capitano del club con continuità nel corso dei prossimi anni. A proposito di Theo Hernandez, la compagna Zoe Cristofoli negli ultimi giorni sta facendo impazzire i social con una serie di scatti bollenti in costume nel corso di queste vacanze estive.

Zoe Cristofoli da urlo: fisico perfetto mentre esce dall’acqua

La coppia formata da Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sta insieme ormai dal 2019, sebbene nel corso degli anni ci sia stato qualche problema tra i due, venuto a galla a causa dell’invadenza del mondo del gossip in merito. Un altro evento che ha reso nota alla cronaca la showgirl veneta è certamente quello della rapina subita da Zoe Cristofoli mentre si trovava nella sua casa in Brianza, dove ha raccontato che le è stata addirittura puntata una pistola alla testa.

La coppia inoltre dall’aprile del 2022 si è allargata, perchè è nato il loro primo figlio, Theo Jr. che ha portato tantissima gioia nella vita del terzino sinistro del Milan. Nel corso dell’ultimo anno il rapporto tra i due è stato cementificio proprio dalla nascita del figlio e la stabilità familiare ha certamente giovato alle prestazioni sul campo del terzino sinistro francese.

Tornando però alla sua compagna, Zoe Cristofoli, lo scatto pubblicato mentre sale sulla scaletta ed esce dall’acqua ha messo in mostra tutte le curve mozzafiato della modella di origine veneta, oltre che il suo bellissimo copro quasi completamente coperto di tatuaggi, che sono ormai diventati una sorta di marchio di fabbrica per Zoe Cristofoli. Siamo sicuri che questo qui non sarà l’ultimo scatto bollente dell’estate, con l’1,2 milioni di followers della modella che sono pronti ad un estate da mozzare il fiato.