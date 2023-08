Abate a sorpresa: “C’è una novità nello staff”, poi le parole su Pioli!

Ignazio Abate, mister della Primavera del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Milan TV

La stagione sta per iniziare. Nella giornata di lunedì 21 agosto, il Milan affronterà il Bologna nella prima gara ufficiale della stagione. La sfida si terrà allo Stadio Dall’Ara e i rossoneri disputeranno la prima gara a San Siro il 26 agosto alle ore 20:45 contro il Torino.

Il calciomercato di quest’estate ha rivelato più sorprese di quanto si aspettavano i tifosi, ci sono stati diversi acquisti preceduti dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. I ragazzi di mister Stefano Pioli hanno disputato anche la tournée negli USA, dove hanno sfidato Real Madrid, Juventus e Barcellona.

Abate su Pioli: “Confrontarmi con lui per me è una fortuna”

Non solo la prima squadra. Infatti, anche il Milan Primavera si prepara ad affrontare il nuovo campionato. Ignazio Abate, tecnico dei giovani rossoneri, è stato intervistato da Milan TV.

Abate ha analizzato il ritiro della Primavera:

“In questo ritiro abbiamo cambiato molto, credo sia stata un’ottima preparazione. La squadra allestita è molto giovane e credo che far bruciare le tappe di qualche ragazzo possa rivelarsi importante. La speranza è sempre quella di vederli tra i professionisti, magari un giorno anche in prima squadra”

Poi annuncia una novità nello staff tecnico, con Marco Visconti, suo vice, che non farà più parte della Primavera. Al suo posto un ragazzo che ha allenato in Primavera spagnola e potrà aprirgli la testa su tante questioni, come da lui stesso ammesso. Infine Abate ha parlato del rapporto con Stefano Pioli: