Addio Krunic solo in un caso: le ultime

Rade Krunic è il nome caldo in casa Milan sul mercato. Per il bosniaco è vivo l’interesse del Fenerbahce, ma il Milan lo cederà solo in un caso.

In queste ultime battute di calciomercato, il nome caldo in casa Milan è quello di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, dopo un’ottima stagione a Milano ha attirato le attenzioni del Fenerbahce. Il club turco, avrebbe già fatto una prima offerta ai rossoneri, che però hanno gentilmente declinato.

Il Fenerbahce, inoltre, sta provando a fare pressioni sul giocatore grazie ad Edin Dzeko, suo connazionale, appena arrivato in Turchia. A Krunic è stato offerto un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione, quindi 2 in più rispetto a quanto percepisce oggi al Milan. L’offerta al club di via Aldo Rossi, però, è troppo bassa e i rossoneri chiedono almeno 15 milioni.

Cessione Krunic, spunta un’ipotesi

Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere il suo centrocampista. L’edizione odierna di Tuttosport ne spiega il motivo.

Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, vede in Krunic il titolare a centrocampo nella prossima stagione. Con l’infortunio che terrà ai box Bennacer fino a gennaio, sarà proprio il bosniaco a completare il centrcoampo con Loftus Cheek e Reijnders.

La cessione, dunque, arriverà ma solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile.