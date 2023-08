Addio Nazionale, Mancini ha scelto la nuova squadra: ora è ufficiale

Dopo l’addio inaspettato dalla Nazionale Italiana ecco che Roberto Mancini ha annunciato la sua nuova avventura.

Fuori Mancini, dentro Spalletti. Uno scossone che ha investito la Nazionale Italiana l’addio inaspettato di Roberto Mancini. Ora è ufficiale la sua nuova avventura. Sarà infatti il nuovo Head Coach della nazionale araba. Lo ha annunciato attraverso un video sul proprio profilo personale di Instagram ed ora è ufficiale.

Un video che ricorda la vittoria del Campionato Europeo con la sua Italia e ad accompagnare il testo sulla nuova esperienza che intraprenderà, questo il messaggio.

In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia sulla mia persona e di apprezzamento del lavoro svolto in questi anni dalla Saudi Arabia Football Federation che mi ha scelto per il prestigioso incarico di Head Coach della National Team, e che ringrazio nella persona del Presidente Yasser Al Misehal.

Sono entusiasta di aver accettato questo nuovo progetto che si fonda sulla condivisione della visione strategica di crescita del settore calcistico e in particolare del mondo dei giovani a cui tengo da sempre.

Questo incarico è un riconoscimento del valore attribuito al calcio Italiano e anche in questa esperienza porterò con orgoglio la nostra italianità nel mondo.