Affare concluso, i dirigenti esultano: il Milan può incassare 30 milioni

Il Milan è al lavoro per ultimare il proprio calciomercato estivo. I rossoneri stanno operando su una serie di uscite, archiviata quella di Messias è il momento di pensare ad una ancor più pesante.

Dopo aver optato una serie di acquisti, da qualche giorno a questa parte, il Milan sta pensando alla questione partenze. Ceduto ufficialmente Junior Messias al Genoa, è arrivato il momento di definire la cessione di De Ketelaere all’Atalanta. Quello che è stato l’acquisto più oneroso della finestra di calciomercato dell’estate 2022 è pronto a lasciare il Diavolo.

Autore di una stagione altamente al di sotto delle aspettative è pronto per andare a fare esperienza altrove, in club di alto livello come quello guidato da Gian Pier Gasperini. Gli orobici potrebbero offrirgli maggiori chance dal primo minuto, considerando le tre competizioni a cui prenderanno parte. Però per il Diavolo potrebbe non essere un addio definitivo con il fantasista belga che parte a titolo a temporaneo.

Cessione definita, lunedì le visite mediche di De Ketelaere con l’Atalanta

Il belga potrebbe trasferirsi per una cifra ai 30 milioni di euro, divisi però in diverso modo. Sarebbe previsto infatti un trasferimento in prestito oneroso da 3 milioni di euro che il Milan dovrebbe versare immediatamente nelle casse dei bergamaschi. L’Atalanta potrebbe poi esercitare un diritto di riscatto da 23 milioni di euro più un eventuale bonus legato a prestazioni sportive di club o singolo, la cifra di questi può arrivare fino ai 4 milioni di euro.

Lo stipendio dell’ex trequartista del Club Brugge è di 2,2 milioni di euro netti, in caso di conferma al termine della stagione 2023/2024 potrebbe percepire un ingaggio da 3 milioni, cifra quindi superiore a quella presa attualmente dal Milan. Le visite mediche con l’Atalanta sarebbero programmate per lunedì 14 agosto in mattinata, salvo imprevisti quindi la trattativa è ormai giunta definitivamente alle battute finali.

La volontà del giocatore è sempre stata quella di rimanere in Italia, insieme all’entourage ha scelto l’Atalanta, lasciando quindi in secondo piano altre offerte. Tra le altre Psv e Lens che si erano interessate al giocatore, che, qualora dovesse andare definitivamente in porto l’affare resterà per un’altra stagione in Serie A in cerca di maggior fortuna. Con il Milan, in questa stagione, ha collezionato 40 presenze (la maggior parte delle quali da subentrato) mettendo a segno un solo assist in campionato, mentre restano a zero le reti siglate dal belga.