Affare in chiusura, lascia il Milan: giocherà in Eredivise

Il Milan resta sempre la squadra più attiva sul mercato e dopo i numerosi acquisti è arrivato il momento di vendere. Proprio in queste ore si sta pianificando la cessione di un rossonero ad un club olandese.

Fino a questo momento nessuno in Italia è riuscito a stare al passo del Milan per quanto riguarda le manovre di mercato effettuate, soprattutto in entrata, nonostante l’avvio non era stato uno dei migliori.

L’addio di Paolo Maldini prima e di Sandro Tonali poi, avevano sconvolto l’intero mondo rossonero, ma da li in avanti è partita la rivoluzione totale della squadra allenata da Stefano Pioli grazie ad una serie di colpi che hanno letteralmente dato una nuova identità.

Affare fatto: giocherà in Olanda

Da Chukwueze a Pulisic, da Loftus-Cheek ad Romero, fino a Okafor e Reijnders, sono tantissimi i volti nuovi in casa rossonera e le gare di pre campionato hanno evidenziato le qualità per le quali sono stati presi dalla dirigenza di Milanello. La sfida contro il Monza nel trofeo Berlusconi è stata rivelatoria e ora si attende solo l’esordio in campionato contro il Bologna per capire se questa squadra avrà le potenzialità per puntare nuovamente allo scudetto. Ma manca ancora qualcosa per chiudere il mercato nel migliore dei modi e il tempo per agire si sta riducendo con il trascorrere delle ore.

Mancherebbe un attaccante per chiudere il cerchio e di nomi ne sono circolati tantissimi in questo periodo. Da Alvaro Morata che è stato uno dei primi a finire in questa lista, fino ai vari Scamacca e Arnautovic, giusto per citarne alcuni. Nomi che però sono stati solo sondati senza mai andare oltre il minimo sforzo, costringendo così il Milan a dover rinunciare a diverse operazioni e a dirottare le proprie attenzioni su nuovi obiettivi.

Ma come anticipato in apertura, per poter continuare ad operare in entrata è necessario vendere e in queste ore si stanno discutendo i dettagli per la prossima cessione. Il profilo in questione è quello di Marko Lazetic, attaccante serbo che ha militato nella passata stagione all’Altach, ma che ha comunque avuto modo di esordire con la maglia del ‘Diavolo’ in un match della Coppa Italia 2021/2022 e che ora potrebbe trovare nuova linfa in Olanda. Stando a quanto riportato da Sky, infatti, il Milan avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club olanedese del Fortuna Sittard, che avrebbe convinto i rossoneri a cederlo in prestito.