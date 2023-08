Ancelotti si espone sulla corsa scudetto, poi il commento su Maldini

Nel corso di una lunga intervista radiofonica, l’ex allenatore del Milan Carlo Ancelotti si è sbilanciato sul possibile esito della Serie A. E non ha risparmiato un commento su Paolo Maldini.

Fisicamente lontano dall’Italia, ma con la testa e un pezzo di cuore a volte ancora qui. Carlo Ancelotti non dimentica mai di onorare il suo passato vissuto nel Bel Paese da allenatore iridato. E, questa volta, è stato chiamato a commentare il campionato di Serie A, fra calciomercato e stato di salute delle principali concorrenti italiane.

Ai microfoni di Radio Serie A, l’attuale allenatore del Real Madrid ha innanzitutto riportato l’interesse suscitato dal nostro campionato in terra spagnola, dove risulta essere più seguito della Premier League. Ma non ha risparmiato una piccola ‘previsione’ sulla possibile vincitrice del Campionato, nonché una dimostrazione d’affetto per Maldini.

Ancelotti: chi vincerà la Serie A e l’affetto verso Maldini

E per quanto riguarda la corsa scudetto, ‘Carletto’ non ha dubbi: a contendersi il titolo italiano 2023/2024 saranno Napoli, Milan, Inter e Juventus. Quest’ultima, tuttavia, appare per lui in vantaggio sulle altre squadre, non avendo competizioni europee su cui focalizzarsi e avendo ben preparato la stagione, come da Ancelotti stesso verificato in occasione della tournée estiva a stelle e strisce.

A seguire Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina: tutte squadre che, negli scorsi anni, si sono garantite un posto in Europa. E sull’ultimo scudetto vinto dal Napoli, Ancelotti ha commentato così:

Il Napoli ha fatto un cambio generazionale forte, riuscendo a comprare dei giocatori importanti, soprattutto uno degli attaccanti più forti in Europa, che è Osimhen. E questo cambio radicale gli ha permesso di vincere.

Un pensiero anche al ‘suo’ Paolo Maldini, che ha avuto l’onore di allenare negli straordinari anni in Rossonero e con cui sono giunti sino al tetto d’Italia e d’Europa. Parole di grande stima nei suoi confronti, ma anche di non velata delusione per la gestione della faccenda da parte del Milan: