Attento Milan, dalla Premier pronti a strappare l’obiettivo di mercato ai rossoneri

Il club rossonero è interessato a Hugo Ekitike, attaccante di proprietà del PSG su cui si è avventato l’Everton.

Il Milan continua a voler aumentare la sua potenza d’attacco: dopo aver acquistato Okafor e avendo in rosa già Olivier Giroud, i rossoneri stanno cercando un’altra punta per poter competere fino in fondo in tutte le competizioni.

In attesa di vendere giocatori come Divock Origi e Junior Messias, il dirigente Furlani è al lavoro per dare a Stefano Pioli una punta giovane e talentuosa, in linea con la politica intrapresa dal club rossonero negli ultimi anni.

Per Ekitike si punta a un prestito con clausola di acquisto obbligatorio

Uno dei nomi sull’agenda del neo dirigente milanista è quello di Hugo Ekitike, attaccante appartenente al PSG e sulla lista di alcuni club di Premier League.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan vorrebbe il giocatore in prestito inserendo nell’offerta al club parigino una clausola di acquisto obbligatorio alla fine della stagione.

Sul giocatore va segnalato il forte interesse dell’Everton, il quale ha avviato dei contatti con il PSG ma che non ha trovato un accordo nè con il club e nemmeno con Ekitike. Il Milan deve spingere sull’acceleratore se ha davvero intenzione di portare a Milanello il giovane attaccante.