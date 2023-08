Calciomercato, il Milan ha trovato l’accordo: affare da oltre 20 milioni

Tutto fatto per la cessione in casa Milan, in questi giorni è previsto l’incontro definitivo per la chiusura dell’affare. Il calciatore in questione resterà in Serie A nella speranza di trovare maggior fortuna.

Dopo una serie di acquisti (ben otto compiuti dal club rossonero fino ad ora) per il duo Furlani-Moncada è giunto il momento di pensare alle cessioni. Grazie alle partenze poi si potrebbero effettuare gli ultimi acquisti per puntellare ancor di più la formazione messa a disposizione di mister Stefano Pioli. Nella lista dei desideri del tecnico parmense figurerebbe ancora un terzino sinistro, arrivo vincolato alla partenza di Ballo-Touré, un mediano anch’esso legato ad un’uscita quella di Krunic e un nuovo centravanti.

Per far entrare elementi a questo punto sono quindi necessarie delle uscite, proprio in questi giorni potrebbe diventare ufficiale quella di Charles De Ketelaere. Un’intesa già trovata tra le parti e che necessita di essere limata solamente in alcuni piccoli dettagli.

Affare da oltre 20 milioni: De Ketelaere cambia squadra

Salvo imprevisti sembrerebbe definita la trattativa tra Milan ed Atalanta per il trasferimento di Charles De Ketelaere. L’acquisto sulla carta più allettante della campagna acquisti 2022 ha deluso tutte le aspettative. Adesso per il fantasista belga potrebbe essere arrivato il momento di riscattarsi in una piazza differente, che spesso è stata terreno fertile per calciatori con le sue caratteristiche.

La trattativa tra i due club si sarebbe chiusa con la formula del prestito oneroso, fissato a 3 milioni di euro, ed un eventuale diritto di riscatto invece stanziato sui 23 milioni di euro. Cifra complessiva di circa 26 milioni che permetterebbe ai rossoneri di non effettuare la minusvalenza vista l’ingente somma spesa appena dodici mesi fa per acquistarlo. Non c’è invece alcuna clausola legata ad un possibile contro riscatto, il Diavolo si sarebbe però riservato un 10% sulla futura rivendita.

Per il calciatore sarebbe previsto un contratto da 2,7 milioni di euro a stagione, coperto interamente dalla società orobica. A questo punto la decisione finale sarebbe proprio in mano al calciatore la cui volontà è ormai decisiva. Le alternative per il classe 2001 potrebbero essere due piste estere: nella fattispecie Fulham e Real Sociedad. Al momento però la strada sembrerebbe delineata verso Bergamo, una partenza che potrebbe consentire ai rossoneri di effettuare anche un ulteriore innesto.