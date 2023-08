Calciomercato Milan, intrigo Taremi: può arrivare solo in un caso

L’attaccante iraniano è il profilo scelto per il reparto offensivo, ma per affondare il colpo bisognerà trovare l’intesa con il Porto.

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare al Milan l’ultimo colpo in attacco. È risaputo da tempo che i Rossoneri vogliono completare la rosa con un profilo che possa alternarsi ad Olivier Giroud e il primo nome nella lista è quello di Mehdi Taremi, ma la trattiva con il Porto non è semplice.

Taremi-Milan, serve l’aiuto del Porto

L’attaccante classe ’92 ha trovato da tempo l’accordo contrattuale con il Diavolo, ma come si può leggere nell’edizione odierna del Corriere dello Sport c’è ancora distanza tra i club. Al momento la richiesta dei lusitani è di 25 milioni di euro, cifra ritenuto eccessiva dal Milan per un giocatore in scadenza.

I Rossoneri sono pronti a spingersi fino a 15 milioni di euro. Servirà quindi che il Porto abbassi le proprie pretese accontentandosi di un’offerta più bassa, ma non perdendo a zero il giocatore che ha già ribadito di non voler rinnovare.