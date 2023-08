Calciomercato Milan, l’attaccante non convince: la scelta per il reparto offensivo

Il Milan molla un attaccante: era stato valutato, ma non sembra aver convinto i dirigenti rossoneri, andrà altrove

Il Milan continua a sondare il calciomercato alla ricerca del nome in grado di convincere i dirigenti rossoneri. I rossoneri si sono mossi benissimo in questo mercato, spendendo benissimo gli 80 milioni ricavati dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

Sono arrivati così profili freschi soprattutto in attacco: Chukwueze, Pulisic e Okafor permetteranno a Pioli, così, di avere più alternative su cui contare per il reparto offensivo. In più, aumentano notevolmente la velocità del reparto offensivo, permettendo a Leao di non essere più l’unica scheggia dell’attacco rossonero. Non è finita qui però. In particolare, il club rossonero è ancora alla ricerca di un ulteriore attaccante sui cui poter contare come vice Giroud. Infatti, l’età avanza per il francese e i sostituti in rosa non convincono.

Milan, bocciata una pista per l’attacco

Per questo la società vuole acquistare un ulteriore profilo in attacco con delle caratteristiche più simili all’ex campione del mondo, visto il modo diverso di interpretare il ruolo da parte del nuovo arrivato Okafor, giocatore che tende molto a ricoprire una zona più esterna del campo invece del tradizionale ruolo da “centro boa” ricoperto da Giroud. Sembra invece destinato alla partenza il giovane Lorenzo Colombo: il calciatore, reduce dal prestito al Lecce, piaceva a Pioli ma è intenzionato ad andare altrove per giocare di più. Sembra così vicina alla definizione la trattativa per la sua cessione in prestito al Monza. Non convince nemmeno il belga Origi, reduce da un’annata estremamente deludente e oramai separato in casa nel club rossonero.

Il Milan, quindi, valuta diverse piste per il prossimo attaccante ma, secondo quanto riporta calciomercato.com,, uno dei profili valutati dalla società rossonera sarebbe stato scartato, in quanto reputato un profilo non sufficientemente convincente. Il giocatore in questione è l’iraniano Serdar Azmoun. L’attaccante ha trovato poco spazio al Bayer Leverkusen nell’ultima stagione (solo 8 presenze da titolare in Bundesliga con 4 gol) e potrebbe seriamente partire. Parlano per lui però gli straordinari numeri ottenuti in Russia, prima di spostarsi in Germania nel gennaio del 2022: ben 62 i gol segnati in 3 anni con la maglia dello Zenit.

Nei giorni scorsi c’erano stati dei contatti per verificare la fattibilità del suo arrivo al Milan ed era stato valutato come un profilo interessante da alternare a Giroud. Secondo il portale, però, le sue candidature sarebbero in netto calo negli ultimi giorni e il Milan, quindi, starebbe valutando altri profili.