Calciomercato Milan, non solo Rebic: altro affare con il Besiktas

Prosegue all’impazzata il calciomercato del Milan. I rossoneri dopo Rebic pronti a chiudere un altro affare con il Besiktas

Gli aggettivi per definire l’estate rossonera si sprecano. Una sessione a dir poco scoppiettante, un’altalena d’emozioni. Iniziata con non poche perplessità tra i tifosi e i presupposti per essere scettici c’erano tutti.

In primis l’addio di Paolo Maldini, ex difensore, capitano e direttore sportivo che ha fatto la storia di questo club. Forse l’uomo che ha sancito la rinascita del diavolo dalle ceneri, riportando la sua squadra alla conquista delle scudetto e tra le prime squadre in Europa.

Ciò però non è bastato, e in piena estate la svolta che nessuno si sarebbe aspettato. Fuori il duo Maldini-Massara e dentro Furlani-Moncada. Più di qualche scetticismo circa la manovra della nuova presidenza, con i mugugni che hanno preso il sopravvento con la cessione di Sandro Tonali.

L’ex numero otto rossonero era il serio candidato a prossima bandiera del club, beniamino di tutta la Curva Sud. Eppure il sacrificio è servito a spingere sull’acceleratore e rendere il mercato del Milan sempre più vivace.

Al club di via Aldo Rossi infatti si sono uniti nomi di prestigio. Okafor, Pulisic, Chukwueze, Romero, Loftus-Cheek, Reijnders, Sportiello e per ultimo Musah. Ben otto acquisti della nuova gestione. Nuovi arrivi che hanno mandato in visibilio chiunque, dai più diffidenti a chi invece è sempre restato accanto.

Lavoro che però sta continuando anche per quanto riguarda le cessioni. Ante Rebic, dopo un anno poco esaltante è rimasto escluso dal progetto rossonero, trovando così l’accordo con il Besiktas.

L’attaccante croato però potrebbe non esser l’unico a partire verso la Turchia. Anche Mattia Caldara è infatti entrato nel radar delle aquile nere.

Nuovo affare Besiktas-Milan: anche Caldara verso la Turchia

Secondo quanto riportato da SportMediaset, i turchi del Besiktas vorrebbero proseguire a far spese in Italia. Ante Rebic infatti non sarà l’unico a lasciare Milanello, considerando anche i buoni rapporti fra le due società.

Mattia Caldara può raggiungere il suo compagno. Dopo un avvio di carriera esaltante a Bergamo, con la maglia dell’Atalanta, la carriera del centrale azzurro non è mai del tutto decollata, anzi. Le esperienze di Verona e Spezia degli ultimi anni non sono servite per rilanciarlo.

Una nuova avventura in Super Lig, con tanto di partecipazione anche in Europa Conference League, potrebbe essere l’occasione ideale per ripartire e ritrovare quell’entusiasmo disperso col tempo.