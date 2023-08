Calciomercato Milan, novità importante su De Ketelaere: può succedere oggi

Il Milan continua il lavoro per liberarsi degli esuberi. Il trequartista belga è vicinissimo a lasciare. Novità in arrivo. Può accadere oggi!

I rossoneri hanno chiuso di recente l’acquisto del centrocampista Yunus Musah dal Valencia, ma adesso la società si concentrerà solamente sulle uscite. In arrivo la cessione di De Ketelaere verso l’Atalanta. Qualche giorno fa la trattativa è entrata nel vivo e sembra mancare veramente qualche dettaglio per la chiusura definitiva.

Il giovane belga non ha vissuto un anno particolarmente brillante con la casacca rossonera ed adesso è in cerca della sua rivalsa. I rossoneri non credono più in lui e la cessione ai nerazzurri di Bergamo è più vicina che mai. Novità attese in giornata. Cosa manca per chiudere?

Si attende il sì di Charles!

Oggi potrebbe essere il giorno per la chiusura dell’operazione. Le due società hanno già concordato le varie cifre dell’operazione. Prestito oneroso di circa 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 21 con eventuali bonus fino a 4 milioni. Tutto fatto dunque, resta da attendere la conferma definitiva da parte del numero 90.

Il belga riflette, ma le destinazioni rimanenti non sembrano convincerlo del tutto. Bergamo sembra la destinazione più plausibile per lui. Gasperini ha fiducia di vederlo presto a Zingonia e di potergli dare un ruolo fondamentale nel suo scacchiere per rilanciarlo. Fiducia nella chiusura dunque, il sì definitivo potrebbe arrivare in giornata.