Calciomercato Milan, Saelemaekers in uscita: spunta un nuovo club sulle sue tracce

Il Milan ha bisogno di ultimare le ultime operazioni un uscita. Il belga resta fuori dal progetto. Un nuovo club ha sondato il terreno!

I rossoneri continuano a lavorare sul fronte cessioni per potersi assicurare l’acquisto di un vice Theo ed un vice Giroud. Già parecchie le uscite in casa Milan passando dalla più remunerativa con Sandro Tonali alle varie piccole cessioni come quelle di Rebic e Messias. La società continua il lavoro per sfoltire la rosa.

Alexis Saelemaekers è fuori dal progetto tecnico di mister Pioli e da tempo continua il suo allenamento a parte. Il giocatore verrà certamente ceduto in questa sessione di mercato, ma non c’è stata ancora alcuna nessuna trattativa concreta per la sua cessione. Spunta un nuovo club sulle sue tracce. C’è il sondaggio!

Interesse dalla Ligue 1, Milan pronto alla cessione!

Secondo quanto riportato da Abdellah Boulma, noto giornalista di RTL, l’esterno belga avrebbe suscitato l’interesse di un club della Ligue 1. Il Marsiglia ha avuto qualche dialogo esplorativo con il Milan per cercare di capire i margini della possibilità di chiudere la trattativa. I margini di un potenziale trasferimento sembrerebbero esserci con i due club disposti a trattare per un prestito con opzione d’acquisto.

La società, con la sua cessione, si garantirebbe una cifra che consentirebbe al club di fiondarsi sull’acquisto di un vice Theo sulla fascia sinistra. Il Marsiglia gradirebbe l’opzione del prestito e difficilmente accetterebbe una proposta di trasferimento definitivo sin da subito. La trattativa è avviata, i rossoneri sono pronti per chiudere un’altra cessione.