Calciomercato Milan, si allontana la pista turca: Pioli punterà su di lui

Fino a pochi giorni fa il futuro per un rossonero sembrava lontano da Milano, in direzione Turchia. Dal trofeo Berlusconi il calciatore ha riconquistato la fiducia di Pioli, che ora vuole tenerlo nel proprio organico anche per la stagione imminente.

Nella finestra di mercato ancora in corso il Milan ha vissuto e sta ancora vivendo una rivoluzione in ogni reparto. Le zone maggiormente “colpite” sono state l’attacco ma soprattutto il centrocampo, in cui sono stati aggiunti nuovi tasselli quali Loftus-Cheek, Musah e Reijnders.

L’arrivo dei tre mediani poteva precludere l’impiego di Rade Krunic nel corso della stagione imminente. Per il 33 era molto insistente il pressing del Fenerbahce, intenzionato ad aggiungere un altro bosniaco proveniente dalla Serie A nel proprio organico.

Milan, Pioli rinnova la fiducia a Krunic: il Fenerbahce si allontana

Negli ultimi giorni, come affermato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi di trasferimento in Turchia si starebbe allontanando sempre di più. Il tutto per la soddisfazione di Pioli, il quale dopo il trofeo Berlusconi andato in scena martedì ha ribadito la fiducia al proprio mediano.

Con ogni probabilità Krunic verrà quindi confermato in rossonero. Non va inoltre escluso un rinnovo di contratto con annesso adeguamento.