Calciomercato Milan, torna di moda il nome di un difensore

La campagna acquisti in casa Milan non sembra finita qui, manca un quarto difensore alla squadra guidata da Stefano Pioli.

Inutile affermarlo di nuovo, la neo-dirigenza rossonera ha messo a segno una vera e propria rivoluzione di mercato collezionando ben 8 colpi in entrata e, come riportano alcune indiscrezioni, la campagna acquisti 2023-2024 del Milan sembrerebbe non essersi fermata qui.

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro, i dirigenti Furlani e Moncada hanno reinvestito i soldi nella maniera migliore possibile cambiando di colpo tutto il centrocampo e il reparto offensivo della squadra rossonera che ora può godersi un blocco di calciatori giovani, scattanti e con tanta voglia di dimostrare al mondo le proprie qualità.

Mercato Milan, i rossoneri puntano Kabak

Al netto degli acquisti fatti tra centrocampo e attacco, ora l’imperativo categorico, per citare Kant, della dirigenza rossonera è quello di apportare alcune modifiche sul reparto arretrato della squadra che in questo pre-campionato ha palesato alcuni limiti subendo dei gol evitabilissimi.

La cessione in prestito secco al Villareal del centrale Matteo Gabbia ha aperto ad uno spiraglio, i membri dello staff dirigenziale del Milan sono al lavoro per “regalare” al tecnico Stefano Pioli un difensore centrale degno di nota capace di dare il suo apporto in maniera consistente.

Negli ultimi giorni i nomi che circolano sono quelli del difensore francese ex Barcellona Lenglet e del classe 2002 del Montpellier Maxime Esteve, nelle ultime ore però, come riporta La Repubblica, i rossoneri avrebbero puntato il centrale dell’Hoffenheim Ozan Kabak.

Il club tedesco chiede una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni di euro mentre il Milan vorrebbe giocare al ribasso, il calciatore piacerebbe molto a Geoffrey Moncada che avrebbe individuato in lui il tassello che manca in difesa, seguiranno aggiornamenti sulla trattativa tra i due club.