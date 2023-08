Calciomercato, niente Milan: un altro obiettivo si allontana

Continua la ricerca agli ultimi obiettivi di mercato in casa Milan: altre brutte notizie per Pioli, un altro obiettivo di mercato sfuma.

Ultimi giorni di mercato che si preannunciano caldi per il Milan di Stefano Pioli. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono ancora al lavoro per cercare di ultimare la rosa a disposizione del tecnico parmigiano in vista delle imminenti sfide di campionato, Champions League e Coppa Italia.

Quasi tutte le richieste pervenute alla nuova proprietà sono state accolte e soddisfate, ma non è da escludere che, entro la chiusura della finestra estiva di calciomercato, i due responsabili dell’area sportiva rossonera mettano a segno altri colpi in entrata.

Ekitike-Milan, la pista si raffredda: nessun accordo con il PSG

Questi, però, potranno verificarsi soltanto in caso di cessioni che, almeno per il momento, restano del tutto bloccate. I nomi in uscita restano i soliti, con Origi, Ballo-Touré e Saelemaekers che guidano la lista. Capitolo a parte quello legato a Colombo, appena rientrato dal prestito al Lecce, per cui le offerte non mancano, ma la società lo lascerà partire soltanto qualora riuscisse ad acquistare un altro numero 9 da alternare con Giroud.

In tal senso, nelle ultime settimane stava prendendo quota il profilo di Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 di proprietà del PSG, che aveva superato anche le candidature di Taremi e Moise Kean. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio in serata, tuttavia, il centravanti francese si starebbe allontanando a grandi passi dal Milan. Il motivo sarebbe da ricondurre alla cifra richiesta dai parigini per il riscatto e alla manovra di divisione dell’ingaggio tra i due club. Al momento la trattativa è in salita.