CDK-Atalanta, cambia tutto: interviene Gasperini

Il calciomercato del Milan in uscita ora entra nel vivo con il trequartista belga pronto a partire in direzione Bergamo.

La società rossonera è la regina indiscussa di questa sessione di calciomercato estiva con ben 8 colpi in entrata rivoluzionando la squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli che ora ha a disposizione una rosa di tutto rispetto in grado di puntare ai grandi obiettivi per la prossima stagione.

Al netto degli innumerevoli acquisti, soprattutto tra centrocampo e attacco, la neo-dirigenza rossonera è a conoscenza delle esigenze della rosa e ci sono tutti i presupposti per assistere ad altri colpi in entrata prima della fine del calciomercato, l’obiettivo della nuova proprietà è chiaro: costruire una squadra vincente.

Calciomercato Milan, l’intervento di Gasperini nella trattativa

Prima di affondare il colpo in altri innesti, il duo Furlani-Moncada sta piazzando in queste ore alcuni esuberi della rosa che non rientrano nel progetto tecnico e, a malincuore, c’è anche il giovane trequartista belga Charles De Ketelaere che, dopo una stagione al di sotto delle aspettative è sul mercato.

Tra le squadre in lizza per l’acquisto del calciatore c’è anche l’Atalanta che ad oggi sembra essere la candidata numero uno per portarsi a casa il giovane trequartista, a tal proposito pochi minuti fa Sky Sport ha riportato che sono ripresi i contatti tra l’Atalanta e Charles De Ketelaere, i bergamaschi hanno fatto un’offerta al rialzo per il belga e si aspettano una risposta in tempi brevi.

Inoltre, sembrerebbe che il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini abbia chiamato il ragazzo, in uscita dal calciomercato Milan, confermandogli la centralità nel proprio progetto tecnico, un vero e proprio all-in dell’Atalanta nei confronti di un calciatore che, al netto della brutta stagione appena trascorsa, ha dimostrato di avere tanta qualità.