CDK-Atalanta, visite mediche fissate: cambiano le cifre

Il Milan continua il lavoro sulle uscite. De Ketelaere è vicinissimo all’approdo a Bergamo. Visite mediche e cifre fissate!

I rossoneri hanno lavorato per tutto il mese di luglio ad una serie di acquisti uno dopo l’altro. Adesso la società è concentrata sullo sfoltire la rosa. L’ultima uscita prevista è quella del belga acquistato lo scorso anno dal Club Bruges. Finalmente c’è l’accordo con l’Atalanta per il suo passaggio in prestito a Bergamo.

L’affare sembra definitivamente sbloccato e ci sono conferme sulle nuove cifre. Visite mediche già fissate per il calciatore che volerà subito a Bergamo. La nuova avventura con la maglia dell’Atalanta lo attende. C’era stata una frenata su questioni legate a commissioni e ingaggio, ma ora non ci sono più ostacoli.

Trattativa definitivamente sbloccata, Charles-Atalanta via libera!

Secondo il Corriere dello Sport, l’affare è definitivamente sbloccato. Prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 23. A questa cifra vanno aggiunti i 4 milioni di bonus e la percentuale sulla futura rivendita pari al 10%. Se dovessero scattare tutti i pagamenti del caso i rossoneri non avrebbero perso nemmeno un centesimo rispetto alla cifra sborsata la scorsa stagione per l’acquisto del belga.

C’è il sì del giocatore. Dopo la breve frenata avvenuta negli ultimi giorni adesso c’è finalmente la chiusura. Charles De Ketelaere arriverà nella giornata di domani a Bergamo per effettuare le visite mediche. Il Milan proverà a limare le ultime cessioni rimanenti prima di fiondarsi sui colpi per tappare i “buchi” rimanenti nella rosa. Società a lavoro.