Cessione Ballo-Touré, si apre uno spiraglio per il Milan: la novità

Il Milan ha fatto un grande mercato, sia in entrata che in uscita, dove però rimangono ancora degli esuberi da piazzare. Uno di questi è Fodé Ballo-Touré, che più volte sembrava vicino alla cessione, ma al momento è ancora al Milan.

Ballo-Touré è stato vicinissimo al Bologna e al Fulham, ma entrambe le trattative sono saltate. Successivamente sembrava ad un passo dal Werder Brema, ma al momento anche questa pista è ferma. La novità, invece, arriva dal Belgio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Anversa è andato forte sul terzino senegalese. La compagine belga ha già l’accordo con il Milan, ma non ancora con il giocatore, con cui spera di riuscire a trovare una quadra. Ballo-Touré ha rifiutato diverse squadre, non è dunque così scontato che l’affare vada in porto.

Ballo-Touré lontano dal Milan per rilanciarsi

Quando è arrivato al Milan c’erano buone aspettative su Ballo-Touré. Non era di certo considerato un fenomeno, ma in Francia ha fatto molto bene e si pensava potesse essere un ottimo rincalzo. Le aspettative sono state completamente deluse, il senegalese è andato molto spesso in difficoltà quando schierato in campo.

L’unica gioia del suo percorso rossonero rimarrà il gol contro l’Empoli allo scadere, che ha riportato in vantaggio il Milan pochissimi istanti dopo aver subito il gol del pareggio dei toscani.