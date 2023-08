Cessione Ballo-Touré, si può chiudere con il Werder: cifre e possibili sostituti

Il Milan si sta concentrando anche sul mercato in uscita e l’imminente cessione di Ballo-Touré potrebbe portare una buona cifra all’interno delle casse del club rossonero.

Fodé Ballo-Touré, secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, si sta avvicinando sempre di più ai tedeschi del Werder Brema, che da un po’ di tempo stanno monitorando il terzino di proprietà del Milan.

Le cifre della cessione e gli eventuali sostituti di Ballo-Touré

La cessione del terzino varrebbe circa 4 milioni di euro per le casse del Milan, una cifra di tutto rispetto e che permetterebbe di puntare al sostituto proprio del senegalese.

Tra i nomi che potrebbero sostituire Ballo-Touré, ci sono al momento quello di Riccardo Calafiori, terzino sinistro del Basilea ed ex-Roma, che al momento risulta la prima opzione per i rossoneri. La seconda opzione invece è quella di Pasquale Mazzocchi della Salernitana, che ha stupito e non poco nel corso dell’ultima stagione, nonostante l’infortunio che lo tenuto ai box per circa 2 mesi.