Che rimpianto per il Milan: l’ex ad un passo dal City per 80 milioni!

Un ex del Milan sta per diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Si può chiudere in meno di 24 ore.

La storia del calcio, e non solo, è da sempre piena di rimpianti. In particolare, se consideriamo meteore mancate o fuoriclasse per un anno, il listino di nomi diventa decisamente lungo. Infatti con i se ed i ma è veramente difficile cercare di trovare un muro su cui sbattere la testa. Inoltre, se parliamo di mercato, i rimpianti diventano ancora più grandi, paradossalmente perché si riesce a quantificare la perdita reale. Tuttavia, se si è tifosi del Milan, i rimpianti per i brasiliani ci sono e non sono facili da dimenticare, anche attraverso la razionalità più pura.

Infatti se passiamo per Ronaldo o Pato la sceneggiatura dei viaggi mentali diventa quasi come un film di Nolan, fatta di continui colpi di scena e ribaltamenti di prospettiva, che puntualmente avrebbero portato il Milan sul tetto del Mondo. Tuttavia la realtà è ben diversa, così come è diversa per Paquetà. Il classe ’97 era arrivato a Milano direttamente dal Brasile, dove giocava per il Flamengo, senza avere il tempo giusto per adattarsi alla vita ed al ritmo del calcio europeo. I 35 milioni di euro spesi per lui sembrano veramente troppi per 44 presenze ed un gol in maglia rossonera. Da qui la cessione al Lione, decisiva per la sua carriera.

Mercato, Paquetà ad un passo dal City

In Francia Paquetà riscopre tutto il suo talento ed il mondo del calcio europeo è ora pronto ad accoglierlo. Infatti con il Lione gioca due stagioni ad altissimo livello per un centrocampista, sigillate da 21 gol con la maglia de Les Gones. Dopodiché l’escalation è servita. Infatti il West Ham lo nota e lo porta in Premier League, pagando il suo cartellino 43 milioni di euro. Con gli Hammers si abitua al calcio inglese e vince la Conference League in finale contro la Fiorentina.

In Premier viene notato da Pep Guardiola, che ora lo vuole nel suo City per sostituire l’infortunato De Bruyne. L’interesse del City non è casuale, infatti Paquetà ha segnato 5 gol e fornito 7 assist nella prima stagione in Premier League. Di conseguenza i Campioni d’Europa hanno scelto il brasiliano ex Milan per riempire il vuoto lasciato dal cervello belga nel centrocampo Citizens. Inoltre, come riportato da Sky Sports, l’accordo c’è e la chiusura dell’affare sarebbe vicinissima. Infatti, sempre secondo Sky Sports, c’è un’alta possibilità che Paquetà diventi un giocatore del City nelle prossime 24 ore. Ovviamente non gratis, in quanto Guardiola è disposto a pagare 80 milioni per portarlo a Manchester.