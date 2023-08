Clamoroso Milan, salta tutto? L’ipotesi è concreta

Brusca frenata nella trattativa per il centrocampista, occhio alle prossime decisioni della dirigenza rossonera.

La dirigenza del Milan deve continuare a lavorare. Nonostante i numerosi arrivi che hanno rinforzato la rosa in vista della prossima stagione, sono ancora diverse le situazioni da risolvere.

Gli arrivi di Pulisic, Okafor, Chukwueze e Loftus-Cheek hanno portato qualità ad una squadra che aveva perso alcune pedine importanti al termine della scorsa stagione. Gli addi di Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic, e l’esclusione dal progetto di Origi e Rebic, avevano messo i rossoneri con le spalle al muro. La dirigenza ha lavorato bene e ha colmato gli spazi lasciati vuoti con giocatori di qualità costruendo quasi sicuramente una delle rose più forti del campionato.

Anche sul fronte esuberi la dirigenza ha lavorato bene, piazzando i calciatori considerati fuori dal progetto. Tutti tranne uno. C’è infatti ancora una situazione scomoda da risolvere, nonostante sembrasse ormai già archiviata. Si tratta di De Ketelaere, il cui passaggio all’Atalanta ha subito uno stop improvviso.

Milan, rallenta la trattativa con l’Atalanta per De Ketelaere: i motivi

Charles De Ketelaere è considerato fuori dal progetto rossonero per le prossime stagioni. L’anno scorso, suo esordio nel nostro campionato, è stato disastroso. Per questo motivo la dirigenza del Milan ha deciso di mandarlo in prestito per farlo crescere.

Il suo passaggio sembrava ormai fatto, ma la trattativa ha subito uno scossone. Le due società hanno raggiunto un accordo che comprende un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto a 23 milioni più 4 di bonus. Con questa cifra il Milan riuscirebbe a non scrivere a bilancio una minusvalenza, avendo pagato il belga 35 milioni di euro.

I problemi, di natura economica, sono iniziati quando il giocatore ha iniziato a parlare di cifre con l’Atalanta. Troppo alte le commissioni che gli agenti del calciatore hanno chiesto ai bergamaschi, e poi l’ingaggio. In caso di riscatto, CDK vorrebbe un ingaggio superiore ai 2,2 milioni di euro che percepisce attualmente.

La trattativa non è saltata ma ha subito una brusca frenata e filtra un certo pessimismo. Il Milan vorrebbe cedere il calciatore per poter abbassare il monte ingaggi. Attualmente De Ketelaere costa ai rossoneri circa 2,9 milioni di euro lordi. Sono giorni complessi per il Milan, che vuole piazzare il giocatore entro la fine del mercato per continuare ad eliminare gli esuberi e iniziare il campionato con la rosa definitiva.