Clamoroso Real Madrid: dal Milan il sostituto di Militao!

Il club spagnolo vive un momento di profonda difficoltà sul mercato. E non riguarda solo la questione relativa all’attaccante.

La stagione del Real Madrid è cominciata con una vittoria. La squadra di Ancelotti ha vinto per 2 a 0 in casa dell’Athletic Bilbao, mettendo subito in mostra i nuovi acquisti. La stella inglese Bellingham ha firmato la rete che ha aperto le marcature e ha spento cosi i recenti malumori dei tifosi Blancos.

Questi hanno diversi pensieri, dopo un mercato che non ha soddisfatto appieno. La questione più spinosa riguarda soprattutto l’attaccante, il Pallone d’Oro Benzema è andato via e la società non ha preso alcun sostituto di rilievo; il solo Joselu non convince e la squadra sembra indebolita rispetto allo scorso anno. L’inizio stagione ha portato ulteriori problemi alla causa madrilena: prima Thibaut Courtois e poi il brasiliano Eder Militao hanno riportato gravi infortuni e dovranno restare fermi per diverso tempo.

Il club ha già risolto la grana portiere, dal Chelsea è arrivato in prestito lo spagnolo Kepa e la società ha cosi risolto una grave lacuna. Ora la priorità, in attesa di conoscere novità relative all’attacco, è un centrale difensivo di affidamento e nelle ultime ore una clamorosa voce ha creato ansia tra i tifosi. Il Real Madrid guarda in casa Milan e presto sarebbe pronto a presentare un’offerta. Negli ultimi tempi il club rossonero ha sfornato diversi giovani talenti e alcuni di questi sono finiti nel mirino delle big europee.

Milan, il Real Madrid punta il difensore rossonero

Secondo quanto riporta il sito iberico El Debate il Real Madrid è a caccia di un difensore e la prima scelta di Ancelotti sarebbe il giovane centrale del Milan Malick Thiaw. Il calciatore, rivelazione dello scorso anno, rappresenterebbe un colpo per il presente e per il futuro e non avrebbe neanche costi enormi. Secondo il quotidiano il Milan valuta il calciatore circa 30 milioni di euro, una cifra non pesantissima, soprattutto valutando il basso ingaggio del giovane calciatore di origini tedesche.

Attualmente il club sta valutando se puntare sui calciatori a disposizioni o presentare un’offerta e i prossimi giorni faranno capire alla società se c’è effettivamente la necessità di un nuovo rinforzo in difesa. Smentita invece la notizia riguardo un clamoroso ritorno di Sergio Ramos a Madrid: la società non pensa affatto a questa possibilità con l’ex calciatore di Real, Psg e Siviglia che vede il suo futuro diviso tra Mls ed Arabia Saudita.