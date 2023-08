Colombo verso il Monza: il Milan detta le condizioni

Dal Milan sarebbe pronto ad uscire Lorenzo Colombo, il centravanti avrebbe trovato sistemazione in un altro club di Serie A.

Dopo una stagione trascorsa in prestito a Lecce, con discreti numeri e prestazioni, Lorenzo Colombo ha fatto ritorno alla casa base. Stefano Pioli ed il suo staff lo hanno tenuto in considerazione nel corso dei mesi estivi. Però, per il bene del giovane attaccante, la soluzione migliore potrebbe essere quella di un trasferimento in prestito in un club che gli garantirebbe maggior minutaggio.

Colombo lascia il Milan: trasferimento in Serie A

Lascerà Milano per spostarsi solamente di qualche chilometro, infatti l’ipotesi più probabile per il futuro di Colombo sarebbe il Monza, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Prima di lasciarlo andare, il club rossonero vorrebbe rinnovare il contratto con il classe 2002 per evitare che al rientro dal prestito si trovi ad un anno dalla scadenza dell’accordo. Una volta effettuato questo passaggio non dovrebbe esserci intoppi per il passaggio di Colombo nella formazione guidata da Raffaele Palladino.