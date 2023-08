Dal Milan all’Atalanta: non solo De Ketelaere, richiesta ufficiale

Dopo Charles De Ketelaere, l’Atalanta mette nel mirino un altro obiettivo proprio dal Milan che, dopo i tanti colpi in entrata, ora deve procedere con le uscite per sfoltire l’organico a disposizione di Stefano Pioli.

Un Milan letteralmente scatenato sul mercato in queste ultime settimane, con colpi che hanno letteralmente scaldato l’intera piazza: da Pulisic a Okafor, passando per i vari Loftus-Cheek, Chukwueze e Reijnders. Senza dimenticare, inoltre, che anche Yunus Musah è ormai a un passo dal vestire la maglia rossonera. Un altro colpo che carica di entusiasmo i tifosi, che in vista della prossima stagione vorranno sicuramente rilanciare le proprie ambizioni in campionato e, magari, anche confermare l’ottimo percorso in Champions League dello scorso anno.

L’organico che sarà a disposizione di mister Stefano Pioli sembra rispettare tali ambizioni, soprattutto perché si tratta per la maggior parte di operazioni che offrono garanzie fin da subito ma anche sul medio-lungo termine. Frattanto, però, c’è sicuramente da sfoltire una rosa che, a questo punto, rischia di essere in sovrannumero: in particolare, la dirigenza rossonera dovrà piazzare tutti quei calciatori che all’inizio di questa sessione estiva di mercato sono stati messi tra gli esuberi. Con tutta probabilità, questi giocatori diranno addio per lasciare spazio ai nuovi acquisti o, nel caso dei più giovani, per consentire loro di avere maggiore spazio che al Milan non verrebbe garantito.

Irruzione della Dea per il rossonero: la risposta del club

Il nome finito al centro delle sirene di mercato è l’attaccante Lorenzo Colombo, giovane punta del Milan ambita da diversi club in Serie A, tra cui per l’appunto l’Atalanta, che è interessata anche a Charles De Ketelaere.

A svelare le ultime novità sugli eventuali sviluppi futuri è il portale calciomercato.com, secondo cui i bergamaschi hanno chiesto Colombo per un affare a titolo definitivo, a dimostrazione di come il calciatore ha ben impressionato nella scorsa stagione in prestito al Lecce. D’altronde, è stato lo stesso Milan a credere fortemente in lui, visto che i rossoneri hanno esercitato il contro riscatto per farlo restare. Indizio che conferma come una cessione definitiva del suo cartellino sia in realtà complicata. Il tutto, ovviamente, a patto che non arrivi un’offerta importante tanto da far vacillare la dirigenza.

Su Colombo, inoltre, c’è l’interesse anche del Cagliari, alla ricerca di un attaccante dopo il pesante infortunio dell’ex Milan Gianluca Lapadula. La società sarda è pronta a improntare un affare su un prestito, ma il Milan non ha ancora dato una risposta definitiva a tale eventualità. Vedremo, insomma, quale sarà la decisione dei rossoneri in merito al giovane classe 2002.