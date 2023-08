De Ketelaere, svelato cosa manca per il suo trasferimento all’Atalanta

Il futuro di Charles De Ketelaere è sempre più lontano dal Milan. Ormai vicina la chiusura con l’Atalanta, anche se mancano alcuni dettagli.

La scorsa estate l’acquisto di De Ketelaere aveva scaldato tutti i tifosi rossoneri, con il trequartista belga che avrebbe dovuto prendere la squadra sulle sue spalle. Così invece non è stato, con il giocatore che ha faticato ad ambientarsi e con il passare dei mesi è stato posto sempre più ai margini della rosa.

Presto De Ketelaere saluterà il Milan – a meno di colpi di scena – per trasferirsi all’Atalanta. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l’addio del belga.

De Ketelaere si allena con la squadra in attesa dell’Atalanta

Da alcuni giorni ormai Milan ed Atalanta hanno trovato l’accordo per il trasferimento a Bergamo di Charles De Ketelaere. Difatti il belga dovrebbe trasferirsi all’Atalanta per una cifra complessiva che si aggira attorno ai 30 milioni tra prestito oneroso, riscatto e vari bonus.

Intanto da Milanello arrivano notizie interessanti riguardanti il centrocampista belga. Difatti nonostante le voci di mercato e l’ormai cessione vicina, De Ketelaere ha svolto l’allenamento mattutino con la squadra in preparazione della sfida di questa sera contro il Monza. Ovviamente i ritmi erano sicuramente più bassi rispetto ai solidi duri ed intensi siccome questa sera ci sarà questa sfida, ma è comunque un segnale.

Nonostante ciò l’affare tra Milan e Atalanta non sembra a rischio, ed anzi oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere definitivamente la trattativa. Come riportato dai vari organi di stampa sportiva, oggi ci sarà l’incontro tra l’agente del belga e i dirigenti della Dea per limare gli ultimi dettagli sul contratto di De Ketelaere. Dunque ormai siamo in dirittura d’arrivo, con De Ketelaere pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta.