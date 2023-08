Attenzione Milan: offerta dalla Turchia per l’obiettivo di mercato

Il Milan – nonostante i numerosi arrivi – è ancora alla ricerca di nuovi rinforzi da regalare a Stefano Pioli. Un obiettivo in particolare, però, sta diventando sempre più complicato, vista la forte concorrenza proveniente dalla Turchia.

A meno di venti giorni dall’inizio della Serie A, il Milan si trova ancora alla ricerca di nuovi rinforzi. Nonostante i numerosi arrivi (finanziati in gran parte dalla cessione di Tonali al Newcastle), sono ancora presenti delle lacune all’interno della rosa guidata da Stefano Pioli.

In particolare il reparto del centrocampo – orfana di Bennacer causa rottura del legamento crociato per metà stagione – ha bisogno di essere ancora di essere migliorato. Proprio in questa direzione, Furlani e Moncada hanno messo gli occhi su due giocatori presenti nel nostro campionato: Hjulmand e Nico Dominguez. Il primo – ormai prossimo al passaggio dal Lecce allo Sporting Lisbona – può esser definito sfumato; il secondo, invece, potrebbe complicarsi a causa di un forte interessamento proveniente dalla Turchia.

Il Fenerbahce piomba su Dominguez: tutti i dettagli

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Fenerbahce punta forte su Nico Dominguez. Perciò, oltre a Krunic (anch’esso obiettivo di mercato dei turchi), la nuova squadra di Dzeko vuole acquistare l’argentino.

I gialloblu – come spiega la rosea – avrebbero addirittura formulato un’offerta pari a 13 milioni di euro, una cifra difficilmente pareggiabile dai rossoneri. Il centrocampista in forza al Bologna, sotto la guida di Thiago Motta, ha compiuto passi in avanti importanti per la sua crescita, tanto da attirare le attenzioni del Milan che, a meno di clamorosi colpi di scena, è però parzialmente fuori dalla sua corsa.